Friday Night Football: September 22, 2023

PORTLAND, Ore. —
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Extended Game Highlights & Scores
*Home teams in CAPS
More Scores:
ROOSEVELT 40, Franklin 27
Lincoln 43, JEFFERSON 6
WELLS 36, Cleveland 13
GRANT 40, McDaniel 6
WEST SALEM 49, Grants Pass 14
CENTURY 35, Aloha 0
Tigard 21,, LIBERTY 14
Reynolds 27, GRESHAM 20 (OT)
Sandy 48, DAVID DOUGLAS 15
Sprague 40, ROSEBURG 36
SHELDON 49, McNary 6
Mountainside 23, NEWBERG 21
Redmond 21, GLENCOE 18
Sherwood 36, WESTVIEW 0
West Linn 49, LAKE STEVENS 30
West Albany 42, DALLAS 15
LEBANON 49, Corvallis 8
Central 27, CRESCENT VALLEY 26
Silverton 42, SOUTH ALBANY 0
Parkrose 47, PUTNAM 0
Mountain View (Ore.) 59, SOUTHRIDGE 0
Hillsboro 43, CENTENNIAL 0
Canby 22, BEND 0
Hood River Valley 44, FOREST GROVE 37
Camas 35, KELSO 23
BATTLE GROUND 55, Heritage 0
Glacier Peak 21, EVERGREEN 0