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Football

Friday Night Football: September 22, 2023

Week 4 of the season saw both "North" and "South" matchups between Salem and Medford, while all six teams in the Three Rivers League remains unbeaten.
Credit: KGW
FNF FRIDAY NIGHT FOOTBALL

PORTLAND, Ore. —

Full Show:

Extended Game Highlights & Scores

*Home teams in CAPS

Tualatin 42, JESUIT 17

Oregon City 47, BEAVERTON 6

North Medford 56, NORTH SALEM 21

South Salem 45, SOUTH MEDFORD 21

McKay 35, WOODBURN 0

WILSONVILLE 35, Summit 20

Your Game of the Week: Central Catholic 42, NELSON 7

Clackamas 18, BARLOW 7

Union 27, PRAIRIE 13

MOUNTAIN VIEW 37, Hanford 31

LAKE OSWEGO 35, McMinnville 7

LAKERIDGE 31, Sunset 20

More Scores:

ROOSEVELT 40, Franklin 27

Lincoln 43, JEFFERSON 6

WELLS 36, Cleveland 13

GRANT 40, McDaniel 6

WEST SALEM 49, Grants Pass 14

CENTURY 35, Aloha 0

Tigard 21,, LIBERTY 14

Reynolds 27, GRESHAM 20 (OT)

Sandy 48, DAVID DOUGLAS 15

Sprague 40, ROSEBURG 36

SHELDON 49, McNary 6

Mountainside 23, NEWBERG 21

Redmond 21, GLENCOE 18

Sherwood 36, WESTVIEW 0

West Linn 49, LAKE STEVENS 30

West Albany 42, DALLAS 15

LEBANON 49, Corvallis 8

Central 27, CRESCENT VALLEY 26

Silverton 42, SOUTH ALBANY 0

Parkrose 47, PUTNAM 0

Mountain View (Ore.) 59, SOUTHRIDGE 0

Hillsboro 43, CENTENNIAL 0

Canby 22, BEND 0

Hood River Valley 44, FOREST GROVE 37

Camas 35, KELSO 23

BATTLE GROUND 55, Heritage 0

Glacier Peak 21, EVERGREEN 0

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