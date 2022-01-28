Friday Night Hoops: January 28, 2022

Individual Game Highlights & Scores
*Home teams in CAPS
More Scores:
Girls:
Jesuit 52, ALOHA 7
Beaverton 61, SUNSET 27
CLACKAMAS 70, Central Catholic 18
BARLOW 79, Reynolds 11
Lakeridge 69, TIGARD 41
St. Mary's 46, LAKE OSWEGO 17
OREGON CITY 55, Canby 31
MOUNTAIN VIEW 62, Sprague 33
West Salem 60, BEND 28
SUMMIT 63, McKay 37
South Salem 51, McNary 31
Redmond 36, HOOD RIVER VALLEY 32
Ridgeview 47, THE DALLES 18
Evergreen 29, BATTLE GROUND 27
SKYVIEW 75, Kelso 64
Boys:
Jefferson 50, McDANIEL 47
JESUIT 68, Aloha 35
BEAVERTON 69, Sunset 64
David Douglas 67, CENTENNIAL 53
CENTRAL CATHOLIC 57, Clackamas 43
Barlow 79, REYNOLDS 39
Gresham 82, NELSON 47
Tigard 65, LAKERIDGE 33
CANBY 54, Oregon City 41
McNary 54, SOUTH SALEM 42
Summit 68, McKAY 29
WESTVIEW 72, South Eugene 45
Skyview 67, KELSO 64
EVERGREEN 64, Battle Ground 55