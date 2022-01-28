x
Skip Navigation
Breaking News
More () »
Sports

Friday Night Hoops: January 28, 2022

Friday night brought a pair of big main events, plus a few shots going in just before the buzzer!
Credit: KGW

Full Show:

Individual Game Highlights & Scores

*Home teams in CAPS

Your Game of the Week: TUALTAIN 69, West Linn 58

West Linn 38, TUALATIN 33

South Medford 61, BENSON 49

Benson 50, GRANT 49

PRAIRIE 53, Mountain View 35

MOUNTAIN VIEW 65, Prairie 64

MOUNTAINSIDE 75, Southridge 46

Mountainside 48, SOUTHRIDGE 30

SPRAGUE 57, Mountain View 52

Bend 69, WEST SALEM 58

More Scores:

Girls:

Jesuit 52, ALOHA 7

Beaverton 61, SUNSET 27

CLACKAMAS 70, Central Catholic 18

BARLOW 79, Reynolds 11

Lakeridge 69, TIGARD 41

St. Mary's 46, LAKE OSWEGO 17

OREGON CITY 55, Canby 31

MOUNTAIN VIEW 62, Sprague 33

West Salem 60, BEND 28

SUMMIT 63, McKay 37

South Salem 51, McNary 31

Redmond 36, HOOD RIVER VALLEY 32

Ridgeview 47, THE DALLES 18

Evergreen 29, BATTLE GROUND 27

SKYVIEW 75, Kelso 64

Boys:

Jefferson 50, McDANIEL 47

JESUIT 68, Aloha 35

BEAVERTON 69, Sunset 64

David Douglas 67, CENTENNIAL 53

CENTRAL CATHOLIC 57, Clackamas 43

Barlow 79, REYNOLDS 39

Gresham 82, NELSON 47

Tigard 65, LAKERIDGE 33

CANBY 54, Oregon City 41

McNary 54, SOUTH SALEM 42

Summit 68, McKAY 29

WESTVIEW 72, South Eugene 45

Skyview 67, KELSO 64

EVERGREEN 64, Battle Ground 55

In Other News

US athletes get red carpet send-off to Winter Olympics