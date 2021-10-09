Friday Night Flights: Oct. 8, 2021

Game Highlights & Videos
*Home teams in CAPS
Other Scores:
Thursday Games
LINCOLN 39, Franklin 13
Sherwood 48, McMINNVILLE 14
Century 43, GLENCOE 24
Sandy 48, GRESHAM 35
NELSON 28, Reynolds 7
Pendleton 48, McDANIEL 0
Ridgeview 30, PARKROSE 0
Redmond 36, PUTNAM 20
CANBY 42, Hillsboro 6
WEST ALBANY 21, Lebanon 7
Union 43, BATTLE GROUND 6
Skyview 35, KELSO 14
Friday Games
Westview 35, SOUTHRIDGE 0
Liberty 50, NEWBERG 49
MOUNTAIN VIEW 63, Aloha 0
SHELDSON 51, David Douglas 2
Hood River Valley 54, THE DALLES 6
Silverton 47, CENTRAL 7
SOUTH ALBANY 33, Corvallis 21
PRAIRIE 50, Black Hills 0