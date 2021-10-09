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Sports

Friday Night Flights: Oct. 8, 2021

Week 6 of the HS football season saw 3 games decided in the final minute.
Credit: KGW

Full Show:

Game Highlights & Videos

*Home teams in CAPS

Your Game of the Week: Lake Oswego 35, TUALATIN 26

West Linn 28, LAKERIDGE 27

TIGARD 45, Oregon City 36

DALLAS 27, Crescent Valley 10

Scappoose 48, McKAY 13

Wilsonville 54, FOREST GROVE 0

Camas 38, MOUNTAIN VIEW 7

HERITAGE 16, Evergreen 13

Mountainside 27, SUNSET 26 (OT)

Clackamas 48, GRANT 14

Roosevelt 28, JEFFERSON 22

Seaside 16, MILWAUKIE 14

CENTRAL CATHOLIC 49, Barlow 21

McNary 21, SOUTH SALEM 13

Other Scores:

Thursday Games

LINCOLN 39, Franklin 13

Sherwood 48, McMINNVILLE 14

Century 43, GLENCOE 24

Sandy 48, GRESHAM 35

NELSON 28, Reynolds 7

Pendleton 48, McDANIEL 0

Ridgeview 30, PARKROSE 0

Redmond 36, PUTNAM 20

CANBY 42, Hillsboro 6

WEST ALBANY 21, Lebanon 7

Union 43, BATTLE GROUND 6

Skyview 35, KELSO 14

Friday Games

Westview 35, SOUTHRIDGE 0

Liberty 50, NEWBERG 49

MOUNTAIN VIEW 63, Aloha 0

SHELDSON 51, David Douglas 2

Hood River Valley 54, THE DALLES 6

Silverton 47, CENTRAL 7

SOUTH ALBANY 33, Corvallis 21

PRAIRIE 50, Black Hills 0